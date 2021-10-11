Ютьюб-канал Собчак приостановил работу после ДТП с участием журналистки

Ютьюб-канал «Осторожно: Собчак» приостановил работу после ДТП с участием ведущей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

Собеседник радиостанции утверждает, что новые проекты поставлены на паузу. По понедельникам на канале Ксении Собчак выпускаются интервью или документальные фильмы. Сегодня утром обновления на странице не появились.

Вчера автомобиль с Собчак и ее командой попал в смертельную аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной.

Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находились три человека. Один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — написала ведущая в своем телеграм-канале.

Водитель автомобиля с Собчак признал вину. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Он отпущен под подписку о невыезде.