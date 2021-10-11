Сборная Франции по футболу обыграла команду Испании со счетом 2:1 и стала победителем Лиги наций

Победителем второго розыгрыша Лиги наций стала сборная Франции. Футболисты обыграли команду Испании со счетом 2:1 на встрече в Милане, пишет «Коммерсант».
В самом начале игры французы перешли в оборону, примерно две трети игрового времени мячом владела Испания. В конце первого тайма лидер защиты Франции Рафаэль Варан получил травму, а чуть больше чем через час после начала встречи испанцы открыли счет.
Спустя пару минут нападающий Карим Бензема забил ответный гол. А за десять минут до конца попал в ворота мяч другого французского форварда — Килиана Мбаппе.
Последний гол был спорным — испанские защитники настаивали на офсайде. Однако судьи приняли решение в пользу сборной Франции.
Лига наций УЕФА была основана в 2018 году, а в 2019-м прошел первый международный турнир. Дебютным победителем стала Португалия.