Сборная Франции по футболу обыграла команду Испании со счетом 2:1 и стала победителем Лиги наций

Победителем второго розыгрыша Лиги наций стала сборная Франции. Футболисты обыграли команду Испании со счетом 2:1 на встрече в Милане, пишет «Коммерсант».

В самом начале игры французы перешли в оборону, примерно две трети игрового времени мячом владела Испания. В конце первого тайма лидер защиты Франции Рафаэль Варан получил травму, а чуть больше чем через час после начала встречи испанцы открыли счет.

Спустя пару минут нападающий Карим Бензема забил ответный гол. А за десять минут до конца попал в ворота мяч другого французского форварда — Килиана Мбаппе.