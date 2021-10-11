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Новая сторублевая купюра выйдет в 2022 году. На ней изобразят Красную площадь, МГУ и парк «Зарядье»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:19

Обновленная сторублевая купюра появится в обращении ближе к концу 2022 года. Сначала — в кредитных организациях, когда те настроят оборудование для выпуска. Об этом «Известиям» рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев.

Эскиз купюры уже утвержден. На лицевой стороне банкноты изобразят одни из главных символов Москвы — Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню и главное здание МГУ.

На оборотной стороне могут появиться достопримечательности Центрального федерального округа.

В конце марта Центробанк заявил о планах выпуска в 2022–2025 годах модернизированных банкнот с новым дизайном шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В новом варианте дизайна Новосибирск придет на смену Красноярску, Архангельск заменит Пятигорск, Ярославль — Нижний Новгород, а Хабаровск — Екатеринбург. Остальные города останутся на своем месте, но внешний вид таких купюр тоже изменится.

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