На площади Киевского вокзала автобус задавил женщину. Ее толкнули на дорогу в ходе конфликта

Судя по записям с видеорегистратора автобуса, мужчина ударил женщину ногой, а затем, не рассчитав силу, вытолкнул ее на проезжую часть. Девушка ударилась головой об асфальт и попала прямо под задние колеса транспорта, который в этот момент выезжал с остановки.

На площади Киевского вокзала женщина попала под колеса электробуса в результате конфликта. Об этом пишет телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.

На другом ролике, попавшем в сеть, видно, что инициатором конфликта была сама девушка.

Нападающий попытался достать потерпевшую из‑под колес, но было уже поздно. По информации дептранса, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

«Мужчина уже задержан сотрудниками правоохранительных органов. Все обстоятельства и точную причину происшествия выясняет следствие», — пишет ведомство.