В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

С 11 октября в Челябинской области обязаны привиться от коронавируса все граждане от 18 лет, которые работают в местах массового скопления людей. Об этом сообщается в постановлении, подписанном главным санитарным врачом региона Анатолием Семеновым.

В частности, работодатели должны обеспечить вакцинацию сотрудников сфер образования всех форм собственности, медицинских учреждений, работников государственной и муниципальной службы, чиновников всех уровней.

Что касается сферы обслуживания, требование коснется работников торговли и общепита, общественного транспорта, соцзащиты, ЖКХ, гостиничных услуг, почты, МФЦ, финансовых услуг, фитнес-центров, театров и кинотеатров, музеев и библиотек, а также развлекательных заведений.

Первый компонент жители должны получить до 11 ноября, а второй — до 11 декабря. С 18 октября в регионе будет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий.

Ранее в Ростовской области расширили список категорий граждан, которые обязаны поставить прививку. В их числе работники служб доставки, промышленных предприятий и гостиниц, а также волонтеры.

К этому моменту об обязательной вакцинации уже объявили в Ивановской, Пензенской, Вологодской и Рязанской областях, а также в Удмуртии.