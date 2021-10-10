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Дайджест

Зеленые реки в Перми, тизер 13-го сезона «Доктора Кто» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:26

В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами. Судно разбилось в шести километрах от города Мензелинск, выжили семь человек.

Автомобиль Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, два пассажира которого погибли в результате аварии.

В Чечне ужесточат коронавирусные ограничения. В общественных местах нужно будет показывать QR-коды и носить маски, а максимальная заполняемость залов составит 50%.

В Оренбуржье число погибших от суррогатного алкоголя увеличилось до 32. В областных больницах под наблюдением находятся 64 человека.

Вода в нескольких реках Пермского края окрасилась в зеленый цвет. Причиной стало вещество уранин А, которое компания «Т Плюс» использует для проверки целостности труб.

В Бразилии из‑за засухи началась сильная песчаная буря. Ветер с пылью снес некоторые деревья и повредил дома.

В Калифорнии крупные магазины обязали продавать гендерно-нейтральные игрушки и предметы гигиены для детей. За нарушение установленных требований компаниям будет грозить штраф в размере 1000 долларов.

Джастин Бибер около двух часов выкладывал сторис с уроками игры на гитаре для Тома Круза. Но оказалось, что это был не настоящий актер, а всего лишь дипфейк.

Ленни Генри сыграет хоббита из племени харфутов в сериале «Властелин Колец» от Amazon. Актер рассказал, что в его шоу, в отличие от фильмов Питера Джексона, появятся хоббиты разных рас.

Би-би-си выпустила новый тизер 13-го сезона «Доктора Кто» и назвала дату премьеры, а Amazon Prime показал трейлер третьего сезона «Ханны».

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