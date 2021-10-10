Джастин Бибер два часа учил Тома Круза играть на гитаре, но он оказался дипфейком

Канадский поп-певец Джастин Бибер около двух часов выкладывал сторис с уроками игры на гитаре для дипфейка Тома Круза. Об этом пишет MediaLeaks.

В тиктоке появилось вирусное видео, на котором американский актер Том Круз играет на гитаре и поет. Его автор — аккаунт с ником deeptomcruise, где публикуются ролики, созданные нейросетью.

На видео с очень правдоподобным фейковым Крузом наткнулся Джастин Бибер. Он начал подшучивать над актером, а затем показал ему мастер-класс. Артист даже отметил настоящего Тома Круза в инстаграме.