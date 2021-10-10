Джастин Бибер два часа учил Тома Круза играть на гитаре, но он оказался дипфейком

Канадский поп-певец Джастин Бибер около двух часов выкладывал сторис с уроками игры на гитаре для дипфейка Тома Круза. Об этом пишет MediaLeaks.
В тиктоке появилось вирусное видео, на котором американский актер Том Круз играет на гитаре и поет. Его автор — аккаунт с ником deeptomcruise, где публикуются ролики, созданные нейросетью.
На видео с очень правдоподобным фейковым Крузом наткнулся Джастин Бибер. Он начал подшучивать над актером, а затем показал ему мастер-класс. Артист даже отметил настоящего Тома Круза в инстаграме.
«Том Круз, я впечатлен твоими навыками игры на гитаре, но ты все еще можешь получить кулаком, парень. Пока ты играешь мелодию, на которую мне наплевать, я здесь и думаю о твоем нокауте в первом раунде», — подписал свои сторис Бибер, напоминая, что вызвал Круза на бой.
Подписчики сообщили музыканту, что учит играть он совсем не голливудскую звезду. «Это ненастоящий Том Круз? Лол, ну ладно, это по‑прежнему уморительно», — написал певец.
В 2019 году Джастин Бибер вызвал Тома Круза на поединок в октагоне. Но позже он сам от него отказался, сказав, что написал этот твит просто так.
«Это был обычный твит, который мне просто захотелось написать. Я так иногда делаю. Думаю, он бы надрал мне задницу в поединке. У него есть та самая отцовская сила», — признался Бибер.