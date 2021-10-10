перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Французская полиция задержала 19-летнего посетителя больницы. Он воспользовался QR-кодом Макрона 19:07
Зеленые реки в Перми, тизер 13-го сезона «Доктора Кто» и другие новости дня
18:26 дайджест
Крупные магазины Калифорнии обязали продавать гендерно-нейтральные детские товары 17:09
Джастин Бибер два часа учил Тома Круза играть на гитаре, но он оказался дипфейком 17:08
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 16:05
Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Два человека погибли 15:53
В «Веном 2» попали кадры со съемок «Матрицы 4» 15:17
Ленни Генри сыграет хоббита в сериале «Властелин Колец» от Amazon 14:45
В Бразилии прошла мощная песчаная буря. Причина — сильнейшая за 90 лет засуха 14:17
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 32 13:21
Amazon Prime Video/YouTube
Вышел трейлер нового сезона «Ханны» от Amazon Prime 13:08
В Пермском крае позеленели несколько рек 12:40
Власти Чечни введут QR-коды для посещения общественных мест 12:12
В России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса 11:31
В сети появилось видео спектакля в Большом театре, во время которого погиб актер 10:59
Łukasz Pacholski/Pixabay
В Татарстане разбился самолет с парашютистами. На борту было не менее 20 человек 10:09
По БКЛ пустят новые поезда «Москва-2020» с зарядками и интерактивными дисплеями 9:45
Вышел новый тизер 13-го сезона «Доктора Кто». Премьера – 31 октября 8:48
В Большом театре актер погиб во время выступления. Его придавило декорацией Вчера в 20:50
ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории Вчера в 20:17
Отключить рекламу

Крупные магазины Калифорнии обязали продавать гендерно-нейтральные детские товары

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:09

Калифорния стала первым штатом, где крупные магазины обязали продавать гендерно-нейтральные товары для детей. Соответствующий закон подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает Associated Press.

Он запрещает традиционные отделы в магазинах для мальчиков и девочек. Вместо этого они должны иметь гендерно-нейтральные секции, где будет представлен широкий выбор товаров. Среди них — игрушки и зубные щетки. Новые правила не распространяются на одежду.

Закон относится к тем магазинам, в которых работает не менее 500 сотрудников. Следовательно, мелкие компании освобождаются от ответственности. Магазинам, которые нарушают требования, может грозить штраф в размере 1000 долларов.

Автор законопроекта Эван Лоу отметил, что «невероятно благодарен» губернатору, что тот подписал его. Аналогичные инициативы отвергались в 2019 и 2020 годах.

«Нам нужно перестать навязывать то, что приемлемо для представителей определенного пола, и просто позволить детям быть детьми», — сказал он.

Против закона выступили некоторые республиканцы и консервативные группы. Они утверждали, что правительство не должно указывать родителям, какие товары им покупать для своих детей.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Associated Press
Люди
Гэвин Ньюсом
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить