Крупные магазины Калифорнии обязали продавать гендерно-нейтральные детские товары

Калифорния стала первым штатом, где крупные магазины обязали продавать гендерно-нейтральные товары для детей. Соответствующий закон подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает Associated Press.

Он запрещает традиционные отделы в магазинах для мальчиков и девочек. Вместо этого они должны иметь гендерно-нейтральные секции, где будет представлен широкий выбор товаров. Среди них — игрушки и зубные щетки. Новые правила не распространяются на одежду.

Закон относится к тем магазинам, в которых работает не менее 500 сотрудников. Следовательно, мелкие компании освобождаются от ответственности. Магазинам, которые нарушают требования, может грозить штраф в размере 1000 долларов.

Автор законопроекта Эван Лоу отметил, что «невероятно благодарен» губернатору, что тот подписал его. Аналогичные инициативы отвергались в 2019 и 2020 годах.

«Нам нужно перестать навязывать то, что приемлемо для представителей определенного пола, и просто позволить детям быть детьми», — сказал он.

Против закона выступили некоторые республиканцы и консервативные группы. Они утверждали, что правительство не должно указывать родителям, какие товары им покупать для своих детей.