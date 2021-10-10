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Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Два человека погибли

Виктория Шанина
Сегодня в 15:53

Автомобиль Mercedes с телеведущей Ксенией Собчак и ее командой попал в смертельную аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находилось три человека. Один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Источник «Интерфакса» заявил, что Ксения Собчак «не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине». Сама она отметила, что у нее сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Собчак предлагали госпитализацию в Сочи, но она решила улететь домой к сыну.

«Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», — добавила ведущая.

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