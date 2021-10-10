Известно, что его привезли в военный госпиталь на автомобиле скорой помощи, который предназначен нуждающимся в интенсивной терапии.

Информацию подтвердила пресс-секретарь больницы Джитка Зинке. Однако она не стала раскрывать причины, по которой президенту потребовалась госпитализация.

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщает ТАСС .

Госпитализация понадобилась после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших в республике парламентских выборов.

«Президент Земан был госпитализирован по моей рекомендации. Причиной этого являются осложнения, сопровождающие заболевание, из‑за которых его лечат в США. Его диагноз нам известен, но я не даю согласия на его публикацию», — заявил лечащий врач президента Мирослав Заворал.

77-летнего Земана планово госпитализировали в военный госпиталь 14 сентября. Он страдает от невропатии ног и сахарного диабета.