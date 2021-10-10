Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 32

В Оренбургской области число погибших от суррогатного алкоголя увеличилось до 32. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе правительства области уточнили, что число поступивших в больницы с отравлением от алкоголя выросло до 64.

Вице-губернатор по социальной политике и министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова отметила, что у многих пострадавших доза ментола в несколько раз превышает смертельную. Она также призвала оренбуржцев воздержаться от употребления любого алкоголя в независимости от того, когда он был куплен.

Первые смертельные случаи от суррогатного алкоголя были зарегистрированы в области 7 октября. Тогда скончались 10 человек, а 8 сентября число жертв увеличилось до 14.

Правоохранительные органы Оренбуржья выявили и задержали трех подозреваемых по делу о сбыте суррогатного алкоголя. По данным следствия, 29-летний житель Орска организовал нелегальное производство спиртосодержащей продукции, а cбытом занимались 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский.

По факту отравления людей возбуждено пять уголовных дел. В том числе за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.