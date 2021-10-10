В Пермском крае позеленели несколько рек

В Пермском крае вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасилась в зеленый цвет. Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

«Осуществляется отбор проб сточных вод, запрошена информация из контрольно-надзорных органов, ПАО „Т Плюс“, ООО „Пермская сетевая компания“ о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков», — отмечается в заявлении.