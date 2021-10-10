В Пермском крае позеленели несколько рек

В Пермском крае вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасилась в зеленый цвет. Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.
«Осуществляется отбор проб сточных вод, запрошена информация из контрольно-надзорных органов, ПАО „Т Плюс“, ООО „Пермская сетевая компания“ о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков», — отмечается в заявлении.
В начале недели жители Пермского края стали публиковать в соцсетях фотографии рек с зеленым оттенком. Оказалось, что причиной такой аномалии стало вещество — «Уранин-А» (флуоресцеин). Его используют в ПАО «Т Плюс» для проверки целостности труб.
Специалисты компании отметили, что «Уранин-А» соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет, что помогает увидеть утечки на сетях.