перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 32 13:21
Amazon Prime Video/YouTube
Вышел трейлер нового сезона «Ханны» от Amazon Prime 13:08
В Пермском крае позеленели несколько рек 12:40
Власти Чечни введут QR-коды для посещения общественных мест 12:12
В России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса 11:31
В сети появилось видео спектакля в Большом театре, во время которого погиб актер 10:59
Łukasz Pacholski/Pixabay
В Татарстане разбился самолет с парашютистами. На борту было не менее 20 человек 10:09
По БКЛ пустят новые поезда «Москва-2020» с зарядками и интерактивными дисплеями 9:45
Вышел новый тизер 13-го сезона «Доктора Кто». Премьера – 31 октября 8:48
В Большом театре актер погиб во время выступления. Его придавило декорацией Вчера в 20:50
ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории Вчера в 20:17
Александр Невский выпустит свой первый фильм ужасов. Он получит название «Ночь сиделки» Вчера в 19:57
Поздравления Байдена Дмитрию Муратову, новый сингл Måneskin и другие новости дня
Вчера в 18:47 дайджест
Китай выступил за воссоединение с Тайванем по принципу «одна страна — две системы» Вчера в 18:44
Картину Пабло Пикассо продали на аукционе за 24,6 млн долларов Вчера в 17:11
Врачи в США не будут пересаживать органы невакцинированным от COVID-19 Вчера в 17:05
В СПбГУ обсудили ситуацию, когда студента выгнали из университетского ансамбля, потому что он гей Вчера в 16:16
Мария Платонова/Facebook
Студентку ВШЭ обвинили в склонении к беспорядкам из‑за сообщений под ником Вован Забивной Вчера в 16:01
В Техасе вновь вступил в силу закон о запрете абортов Вчера в 14:59
СМИ: Apple представит обновленный iPhone SE в первой половине 2022 года Вчера в 14:24
Отключить рекламу

В Пермском крае позеленели несколько рек

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:40

В Пермском крае вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасилась в зеленый цвет. Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

«Осуществляется отбор проб сточных вод, запрошена информация из контрольно-надзорных органов, ПАО „Т Плюс“, ООО „Пермская сетевая компания“ о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков», — отмечается в заявлении.

В начале недели жители Пермского края стали публиковать в соцсетях фотографии рек с зеленым оттенком. Оказалось, что причиной такой аномалии стало вещество — «Уранин-А» (флуоресцеин). Его используют в ПАО «Т Плюс» для проверки целостности труб.

Специалисты компании отметили, что «Уранин-А» соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет, что помогает увидеть утечки на сетях.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить