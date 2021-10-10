В России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 28 647 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 671 заражение меньше, чем вчера.

В Москве выявили число новых случаев уменьшилось с 6001 до 4610. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Свердловская область.