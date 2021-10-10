В России выявлено 28 647 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 28 647 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 671 заражение меньше, чем вчера.
В Москве выявили число новых случаев уменьшилось с 6001 до 4610. Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Свердловская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 775 365. За последние сутки выздоровело 17 274 пациента, за все время — 6 858 119. За сутки умерло 962 человека, за весь период — 216 415.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 236,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43,8 млн), на втором — Индия (33,9 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8 млн).