В сети появилось видео спектакля в Большом театре, во время которого погиб актер

На кадрах видно, что декорация опускается с потолка на сцену. Ни одна из конструкций не упала, они сменялись штатно.

В сети появилось видео момента гибели актера Большого театра, которого придавило декорацией во время оперы «Садко». Ролик опубликовали «Известия» и телеграм-канал «112».

37-летний актер Евгений Кулеш трагически скончался 9 октября до приезда скорой помощи. Актер отодвигал трон, расположенный на сцене. В это время должна была спускаться декорация, а сам артист — выйти вперед к зрителям. Однако Кулеш не успел отойти, конструкция придавила его шею.

Занавес резко закрыли и объявили антракт. Через полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам.

Один из очевидцев рассказал, что сначала зрители приняли произошедшее за часть представления. «В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: „Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!“ Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене», — заявил он.