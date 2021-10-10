В Татарстане разбился самолет с парашютистами. На борту было не менее 20 человек

По информации издания «Подъем», самолет потерпел крушение. На борту находилось 20 парашютистов и два члена экипажа. Однако источник ТАСС заявляет , что в самолете было всего 20 человек.

Утром 10 октября пассажирский самолет L-410 в Татарстане перестал выходить на связь с диспетчерами. Об этом пишет уральское информагентство Ura.ru.

«Рен ТВ» сообщает о 19 погибших. Такой же информацией располагают источники «Интерфакса». По данным РБК, найдено семь выживших пассажиров, они доставлены в Мензелинскую ЦРБ, один человек находится в тяжелом состоянии.

Самолет разбился в шести километрах от города Мензелинск. Судно принадлежит местному аэроклубу.

Портал «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС отмечает, что на место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

В 2018 году в Мензелинском аэроклубе во время прыжка с парашютом погибли два опытных спортсмена. Их траектории пересеклись в полете, и люди столкнулись друг с другом в воздухе.