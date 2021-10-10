По БКЛ пустят новые поезда «Москва-2020» с зарядками и интерактивными дисплеями

По Большой кольцевой линии московского метро пустят современные поезда «Москва-2020». Об этом сообщается на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.

Когда все участки БКЛ будут достроены и открыты, по маршруту будут ездить только новые поезда. Всего власти планируют запустить около 100 составов.

«Более 800 вагонов будут ежедневно перевозить людей на БКЛ, когда она замкнется», — сказал заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

Каждый вагон оборудован USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и двумя климатическими установками с обеззараживанием воздуха. Ширина дверного проема у «Москвы-2020» будет до 23 процентов больше, чем у старых составов.

Поезда последнего поколения получили премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн в категории «Поезда и самолеты». Пресс-служба Собянина отмечает, что «Москва-2020» «превосходит многие мировые аналоги по комфорту».