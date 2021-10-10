«Ты меня слышишь? Слушай внимательно. У нас не так много времени. „Поток“ приближается. Он приносит с собой плачущих ангелов, существ, известных как Овраги, и врагов со всей вселенной. Это борьба всей нашей жизни!», — говорит Доктор.

В ролике главная героиня — Доктор — записывает видеообращение, в котором предупреждает о приближающейся угрозе со стороны таинственного «Потока». Персонажам придется столкнуться с новыми монстрами.

Сзади нее стоят два новых спутника, которых героиня встретила в последнем эпическом приключении. Один из них — Дэн в исполнении комика Джона Бишопа, персонажа зрители впервые увидели в конце рождественского выпуска. Другой — Виндер, которого играет Джейкоб Андерсон из «Игры престолов».

Звезда сериала Джоди Уиттакер в третий и последний раз сыграет Тринадцатого Доктора в картине. Однако помимо нового сезона с участием актрисы выйдет три полнометражных спецвыпуска. Один из них дебютирует в Новый год, а следующие два будут появляться в течение 2022-го.

Вместе с Уиттакер из «Доктора Кто» уходит шоураннер Крис Чибнелл. Свой пост он передаст Расселлу Т. Дэвису, который возродил британское шоу в 2005 году. Дэвис приступит к работе в юбилейном 2023 году, в котором проекту исполнится 60 лет.

«Доктор Кто» — научно-фантастический сериал, который идет с 1963 года. В центре сюжета — приключения Доктора, который путешествует со своими спутниками по разным странам, эпохам и планетам для спасения мира и отдельных людей.