Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится на сайте организации.

Отозвать аккредитацию рекомендовал дисциплинарный комитет ВАДА, исполнительный комитет агентства одобрил ее. По мнению организации, Московская антидопинговая лаборатория не соответствует международному стандарту лабораторий и этическому кодексу ISL.

Московская лаборатория больше не сможет проводить любые анализы образцов крови по программе «Биологический паспорт спортсмена». Она может обжаловать решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории в январе 2020 года. В декабре 2019-го исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права принимать участие в крупных международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Спустя год Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения до двух лет.