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Китай выступил за воссоединение с Тайванем по принципу «одна страна — две системы»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:44

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что необходимо воссоединить Китай с Тайванем, пишет Би-би-си. Объединение должно пройти мирным путем по принципу «одна страна — две системы», как это было сделано с Гонконгом, считает глава КНР.

Цзиньпин отметил, что у китайского народа есть «славная традиция» противодействия сепаратизму. Он не исключил, что придется применить силу для объединения.

«Историческая задача полного воссоединения родины должна быть выполнена и обязательно будет выполнена», — заявил председатель китайской компартии. «Никто не должен недооценивать стойкую решимость, твердую волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — добавил он.

В ответ власти Тайваня заявили, что будущее острова находится в руках его народа. В администрации президента частично признанного государства сказали, что общественное мнение отвергает принцип «одна страна — две системы». В местном Минобороны отметили, что напряженность в отношениях с Китаем худшая за 40 лет.

Высказывания Цзиньпина последовали через несколько дней после отправки Китаем рекордного числа военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня. За последнюю неделю в этой зоне китайские самолеты были зафиксированы не менее 150 раз. Некоторые аналитики посчитали, что это предупреждение президенту Тайваня перед национальным праздником, который отмечается на острове 10 октября.

После победы войск Мао Цзэдуна в гражданской войне в Китае в 1949 году глава правительства Республики Китай и другие высшие чиновники укрылись на острове Тайвань. Там образовалось частично признанное островное государство, которое считает себя законной властью всего Китая. КНР рассматривают его как отколовшуюся провинцию.

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