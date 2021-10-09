Картину Пабло Пикассо продали на аукционе за 24,6 млн долларов

Картина Пабло Пикассо «Женщина на корточках» ушла с молотка за 24,6 млн долларов (1,77 млрд рублей). Об этом говорится в твиттере аукционного дома Sotheby’s.
Окончательная цена оказалась в пределах рыночной стоимости. Имя покупателя не раскрывается. На картине Пикассо изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок. Полотно датируется 1954 годом.
На этих же торгах продан за 9,1 млн долларов натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога.
Картина «Спящая обнаженная» китайско-французского абстракциониста Санью (Чан Юй) ушла с молотка за 10,3 млн долларов.
Не объяснив причин, с аукциона сняли бюст императора Наполеона Бонапарта работы французского скульптора Огюста Родена. Он считался утерянным с 1930-х и по 2015 год. Работу оценивали в 9-11,5 млн долларов.
Самая дорогая картина в мире, когда‑либо проданная на аукционе, — «Спаситель мира» кисти Леонардо Да Винчи. В 2017 году на аукционе Christie’s ее купил покупатель, пожелавший остаться анонимным. В 2019-м полотно обнаружили на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. По словам источников New York Times, он и есть покупатель.