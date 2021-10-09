Картину Пабло Пикассо продали на аукционе за 24,6 млн долларов

Картина Пабло Пикассо «Женщина на корточках» ушла с молотка за 24,6 млн долларов (1,77 млрд рублей). Об этом говорится в твиттере аукционного дома Sotheby’s.

Окончательная цена оказалась в пределах рыночной стоимости. Имя покупателя не раскрывается. На картине Пикассо изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок. Полотно датируется 1954 годом.