Врачи в США не будут пересаживать органы невакцинированным от COVID-19

Врачи в Колорадо и Вашингтоне не будут проводить трансплантацию органов невакцинированным от коронавируса, так как у них высоки шансы умереть от заражения COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Пациенты говорят, что им предлагают привиться в течение 30 дней. В противном случае их уберут из списков на пересадку.

«Те, кто переносят операцию по трансплантации органов, значительно более уязвимы для инфекций», — говорит один из опрошенных изданием экспертов. Другой добавляет, что прививки — одна из стандартных процедур перед пересадкой. За ней следует прием иммуноподавлящих препаратов, необходимых для того, чтобы минимизировать возможность отторжения.

Люди, перенесшие пересадку органов и заразившиеся коронавирусом, умирают в 20-30% случаев. Средний показатель по населению США — 1,6%.

Эксперт так описывает мотивацию медработников, отказывающихся оперировать непривитых: «Те, кто требует вакцинации, видят, что мы находимся в середине очень агрессивной четвертой волны коронавируса. Никто не хочет, чтобы прошла пересадка органов, а затем пациент умер в больнице, находясь на сильнейших иммунодепрессантах»

В сентябре президента Бразилии и ковид-диссидента Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.