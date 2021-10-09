Появилось видео кражи рюкзака в московском баре, в которой обвиняют морпехов США

Опубликовано видео, как сотрудники посольства США выходят из одного из московских баров с рюкзаком, который, предположительно, был украден у одного из посетителей. Затем они заходят с рюкзаком в здание дипломатической миссии. Видео распространило ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что виновными могут оказаться военнослужащие корпуса морской пехоты, работающие в посольстве США в Москве. Как отмечалось, молодым людям от 21 до 26 лет.

МИД России уже направил США ноту с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемых. Если просьба будет выполнена, правоохранители смогут провести необходимые следственные действия и привлечь виновных (если их причастность к преступлению будет доказана) к уголовной ответственности. Она может составлять до пяти лет тюрьмы.

«В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — заявили в российском министерстве.