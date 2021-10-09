перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Появилось видео кражи рюкзака в московском баре, в которой обвиняют морпехов США 8:51
На HBO Max выйдет фильм «Мастера мини-гольфа» с Эштоном Катчером 2:43
Badbadnotgood выпустила альбом «Talk Memory». На нем — восемь треков 2:09
Не только пластик: Гринпис изучил, какие отходы не перерабатываются в России 1:31
Канадский музыкант Apashe выпустил мини-альбом «I Killed The Orchestra» 0:20
Росстат рассказал о более 400 тыс. умерших от COVID-19. Оперштаб сообщает о 214 тыс. смертей Вчера в 23:16
Троих американских дипломатов подозревают в краже рюкзака в московском баре Вчера в 22:08
The Cure, Black Sabbath и Элтон Джон: пользователи Reddit выбирают лучшие длинные треки Вчера в 21:53
В бассейне «Чайка» мужчина напал на девушку. Администраторы его не остановили — их не было у воды Вчера в 21:05
Нобелевка главреда «Новой газеты», свежий альбом Джеймса Блейка и другие новости дня
Вчера в 20:50 дайджест
Ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas выйдут до конца года Вчера в 20:46
Программа «Архитекторы.рф» разработала онлайн-курс о сохранении культурного наследия Вчера в 20:06
franco alva/Unsplash
Трафик Pornhub вырос на 11% во время сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram Вчера в 19:09
В Московском планетарии завершилась модернизация Большого звездного зала. Он откроется 10 октября Вчера в 19:04
Прошлый «Оскар» стал триумфом женщин в кино. Может ли это повториться? Вчера в 18:51
Родители учеников московской школы добились увольнения учителя, публиковавшего БДСМ-фото Вчера в 18:27
«Чудо в том, что я все еще снимаю»: Дени Вильнев — о провале «Бегущего по лезвию 2049» в прокате Вчера в 17:56
Проект Bellingcat, издания «Кавказский узел», MNews и еще 9 человек признали иностранными агентами Вчера в 17:40
Szabo Viktor/YouTube
YouTube навсегда отменил ежегодную рубрику YouTube Rewind из‑за хейтеров Вчера в 17:05
Кристофер Нолан получил от Universal особые прокатные условия в качестве исключения Вчера в 17:03
Отключить рекламу

Появилось видео кражи рюкзака в московском баре, в которой обвиняют морпехов США

Денис Ламехов
Сегодня в 8:51

Опубликовано видео, как сотрудники посольства США выходят из одного из московских баров с рюкзаком, который, предположительно, был украден у одного из посетителей. Затем они заходят с рюкзаком в здание дипломатической миссии. Видео распространило ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что виновными могут оказаться военнослужащие корпуса морской пехоты, работающие в посольстве США в Москве. Как отмечалось, молодым людям от 21 до 26 лет.

МИД России уже направил США ноту с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемых. Если просьба будет выполнена, правоохранители смогут провести необходимые следственные действия и привлечь виновных (если их причастность к преступлению будет доказана) к уголовной ответственности. Она может составлять до пяти лет тюрьмы.

«В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — заявили в российском министерстве.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
МИД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить