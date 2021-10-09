На HBO Max выйдет фильм «Мастера мини-гольфа» с Эштоном Катчером

Стриминговый сервис HBO Max выпустит комедийный фильм «Мастера мини-гольфа», главную роль в котором сыграл Эштон Катчер. Об этом сообщил Deadline.

Актер исполнил в картине роль игрока в гольф, который вместе со своим братом решил перестать выступать на турнирах PGA и переключиться на Masters of Mini Golf. Однако эта перемена принесет спортсменам немало проблем и неожиданных конкурентов.

В данный момент фильм находится в производстве. Сценарий комедии написали Ава Трамер и Ари Берковиц. Когда картину можно будет увидеть на HBO Max, пока не сообщается.

В ближайшее время Катчер также появится в другой комедии — «Твое место или мое». Его партнершей по этому фильму станет Риз Уизерспун. Она сыграет подругу героя Катчера, с которой тот поменяется домами.