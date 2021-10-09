перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На HBO Max выйдет фильм «Мастера мини-гольфа» с Эштоном Катчером 2:43
Badbadnotgood выпустила альбом «Talk Memory». На нем — восемь треков 2:09
Не только пластик: Гринпис изучил, какие отходы не перерабатываются в России 1:31
Канадский музыкант Apashe выпустил мини-альбом «I Killed The Orchestra» 0:20
Росстат рассказал о более 400 тыс. умерших от COVID-19. Оперштаб сообщает о 214 тыс. смертей Вчера в 23:16
Троих американских дипломатов подозревают в краже рюкзака в московском баре Вчера в 22:08
The Cure, Black Sabbath и Элтон Джон: пользователи Reddit выбирают лучшие длинные треки Вчера в 21:53
В бассейне «Чайка» мужчина напал на девушку. Администраторы его не остановили — их не было у воды Вчера в 21:05
Нобелевка главреда «Новой газеты», свежий альбом Джеймса Блейка и другие новости дня
Вчера в 20:50 дайджест
Ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas выйдут до конца года Вчера в 20:46
Программа «Архитекторы.рф» разработала онлайн-курс о сохранении культурного наследия Вчера в 20:06
franco alva/Unsplash
Трафик Pornhub вырос на 11% во время сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram Вчера в 19:09
В Московском планетарии завершилась модернизация Большого звездного зала. Он откроется 10 октября Вчера в 19:04
Прошлый «Оскар» стал триумфом женщин в кино. Может ли это повториться? Вчера в 18:51
Родители учеников московской школы добились увольнения учителя, публиковавшего БДСМ-фото Вчера в 18:27
«Чудо в том, что я все еще снимаю»: Дени Вильнев — о провале «Бегущего по лезвию 2049» в прокате Вчера в 17:56
Проект Bellingcat, издания «Кавказский узел», MNews и еще 9 человек признали иностранными агентами Вчера в 17:40
Szabo Viktor/YouTube
YouTube навсегда отменил ежегодную рубрику YouTube Rewind из‑за хейтеров Вчера в 17:05
Кристофер Нолан получил от Universal особые прокатные условия в качестве исключения Вчера в 17:03
В «СПИД.Центре» презентуют книгу Рут Кокер Беркс «Все мои ребята» Вчера в 16:57
Отключить рекламу

На HBO Max выйдет фильм «Мастера мини-гольфа» с Эштоном Катчером

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:43

Стриминговый сервис HBO Max выпустит комедийный фильм «Мастера мини-гольфа», главную роль в котором сыграл Эштон Катчер. Об этом сообщил Deadline.

Актер исполнил в картине роль игрока в гольф, который вместе со своим братом решил перестать выступать на турнирах PGA и переключиться на Masters of Mini Golf. Однако эта перемена принесет спортсменам немало проблем и неожиданных конкурентов.

В данный момент фильм находится в производстве. Сценарий комедии написали Ава Трамер и Ари Берковиц. Когда картину можно будет увидеть на HBO Max, пока не сообщается.

В ближайшее время Катчер также появится в другой комедии — «Твое место или мое». Его партнершей по этому фильму станет Риз Уизерспун. Она сыграет подругу героя Катчера, с которой тот поменяется домами.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Эштон Катчер
Риз Уизерспун
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить