Канадская группа Badbadnotgood выпустила альбом «Talk Memory». Это первый студийный релиз музыкантов с 2016 года. В нем поучаствовали Артур Верокаи, Laraaji, Террас Мартин и Брэнди Янгер.

В пластинку вошли восемь песен, в которых артисты, как отмечает NME, «попытались запечатлеть спонтанность своих живых выступлений». По мнению издания, самым смелым треком стала заглавная композиция «Signal From The Noise».