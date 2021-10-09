Канадская группа Badbadnotgood выпустила альбом «Talk Memory». Это первый студийный релиз музыкантов с 2016 года. В нем поучаствовали Артур Верокаи, Laraaji, Террас Мартин и Брэнди Янгер.
В пластинку вошли восемь песен, в которых артисты, как отмечает NME, «попытались запечатлеть спонтанность своих живых выступлений». По мнению издания, самым смелым треком стала заглавная композиция «Signal From The Noise».
«На пластинке есть моменты, когда все элементы встают на свои места и Badbadnotgood вызывает в воображении нечто по-настоящему захватывающее — так происходит, например, в мрачном „Timid Intimifating“. Однако такие моменты редки», — считает обозреватель NME.
Уже упомянутый «Signal From The Noise» вышел еще летом вместе с клипом, снятым режиссером Дунканом Лаудоном. Главную роль в нем сыграл Стив Стэмп из британского сериала «Люди ничего не делают».