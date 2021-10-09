Не только пластик: Гринпис изучил, какие отходы не перерабатываются в России

Гринпис изучил, какие отходы не перерабатываются в России и отправляются на мусорные полигоны, и опубликовал отчет своего исследования. В нем описаны самые распространенные отходы, количество которых необходимо сократить.
Команда проекта «Ноль отходов» посетила мусоросортировочные комплексы в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Егорьевске, Ижевске и Перми и выяснила, что, помимо пластиковых отходов, на полигоны попадает много бумажного мусора.
«Бумажная упаковка — ошибочная замена пластиковой. Если такая упаковка загрязнена или покрыта тонким слоем пластика, который зачастую даже не виден, она тоже окажется на полигоне», — пояснили в Гринписе.
Среди всего мусора на полигонах 54,2% составляет одноразовая упаковка: пакеты и пленки, контейнеры и подложки, мягкая упаковка, бутылки и другое. Также в топ-20 изделий, которые не перерабатываются — коробки из картона и гофрокартона, Tetra-pak и стеклянные бутылки.
«Исследование показало, что не любые отходы, которые попадают в баки для вторсырья или которые потенциально можно переработать, на самом деле переработают. Этого не случается по разным причинам — из‑за загрязнений, сложного состава, малого количества перерабатывающих предприятий или непривлекательной стоимости сырья. Это усугубляет проблему отходов — полигоны продолжают расти, появляется необходимость строить мусоросжигательные заводы», — сказала эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.
По мнению активистов, планируемое чиновниками ограничение товаров, тары и упаковки, которые сложно переработать, может не решить проблему мусора. Гринпис предлагает комплексное решение: производить меньше отходов, стандартизировать по составу и внешнему виду те изделия, от которых нельзя отказаться полностью, остановить сжигание мусора.
Также среди предложений организации — развитие инфраструктуры по обмену и ремонту, повышение качества и увеличение долговечности товаров, поддержка придомового раздельного сбора вторсырья и его переработки.