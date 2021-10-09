Канадский музыкант Apashe выпустил мини-альбом «I Killed The Orchestra»

EP вышел на лейбле Kannibalen Records. В пластинку вышли пять синглов, в том числе композиция «Witch» — именно над ней работала Паш. На песню был снят клип, в нем Apashe попадает на шабаш ведьм.

«Люди склонны ненавидеть то, что они не понимают. Еще несколько десятилетий назад церковь казнила тех, кто выбивался из толпы. Сегодня же мы склонны восхищаться все теми же людьми, но теперь они считаются „другими“. В клипе „Witch“ зритель отправляется в путешествие, где старые охотники на ведьм проигрывают, так как оказываются в мире, которым заправляют женщины, готовые мстить», — сказал Apashe.

Паш призналась, что она в восторге от коллаборации и того, что она и Apashe разделяют одни ценности, одинаково относятся к музыке и к тому, какой посыл они вкладывают в нее. «Работа над проектом проходила в дружной, сплоченной и заряженной креативом обстановке, и все сложилось здорово», — добавила она.