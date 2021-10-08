Росстат рассказал о более 400 тыс. умерших от COVID-19. Оперштаб сообщает о 214 тыс. смертей

Росстат опубликовал информацию о умерших от COVID-19 за август — их было 49 389 человек. От коронавируса за 2021 год скончались уже более 250 тыс. россиян, за весь период пандемии — более 417 тыс.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, COVID-19 унес жизни 214 485 людей. В этой сводке учитываются только оперативно подтвержденные случаи с однозначным диагнозом смерти от коронавируса.

Росстат же предоставляет информацию по четырем группам смертей, то есть о случаях смерти определенно от COVID-19, предположительно, а также случаях смерти от сопутствующих заболеваний, развитие которых спровоцировал вирус или на которые не повлиял.

Последних случаев в августе зарегистрировано 4555. В целом, смертность в августе 2021 года снизилась по сравнению с июльскими показателями. Тогда был поставлен рекорд за все время пандемии: за месяц, по данным Росстата, скончались 51 044 человека.