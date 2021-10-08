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Троих американских дипломатов подозревают в краже рюкзака в московском баре

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:08

Троих сотрудников дипмиссии США в Москве подозревают в краже рюкзака в одном из столичных баров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

По его информации, несколько дней назад в заведении на улице Сретенке у россиянина похитили личные вещи на сумму в 15 тыс. рублей. Полиция изучила записи камер видеонаблюдения, допросила свидетелей и установила подозреваемых — они предположительно были пьяны.

Виновными могут оказаться военнослужащие корпуса морской пехоты, работающие в посольстве США. Молодым людям, как отметил ТАСС, от 21 до 26 лет. МИД уже направил США ноту с просьбой о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемых.

В случае, если просьба будет выполнена, правоохранители смогут провести необходимые следственные действия и привлечь виновных (если их причастность к преступлению будет доказана) к уголовной ответственности — она может составлять до пяти лет тюрьмы.

«В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — заявили в российском министерстве.

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