В бассейне «Чайка» мужчина напал на девушку из‑за того, что та заняла скоростную дорожку. Он ударил ее по голове во время плавания. Об этом пострадавшая — филолог и SMM-менеджер Ксения Короткая — рассказала в своем инстаграме.

По ее словам, перейти на скоростную дорожку ее вынудили пенсионеры, которые заняли все остальное пространство бассейна. На выделенной дорожке, где обычно тренируются профессиональные спортсмены, она могла плавать на комфортной для себя скорости.

«До сегодняшнего дня я туда не лезла (хотя плаваю быстрее, чем 90% посетителей бассейна). Сегодня же, когда наплыв пенсионеров достиг пика, а профессиональных пловцов не было, я решила воспользоваться скоростной дорожкой, где поддерживалась примерно моя средняя скорость, и все мы там чудесно и мирно сосуществовали до момента, пока не появился типичный доминантный самец из таких, которым все можно», — написала девушка.

Короткая пояснила, что неизвестный мужчина, еще не начав плавать, «решил расчистить себе дорогу и разогнать всех „неугодных“, рискнувших встать у него на пути». «Слова „просьба“ и „вежливость“ таким людям, разумеется, не знакомы», — добавила филолог.