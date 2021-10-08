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Нобелевка главреда «Новой газеты», свежий альбом Джеймса Блейка и другие новости дня
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Проект Bellingcat, издания «Кавказский узел», MNews и еще 9 человек признали иностранными агентами 17:40
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Дайджест

Нобелевка главреда «Новой газеты», свежий альбом Джеймса Блейка и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:50

Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

Расследовательский проект Bellingcat, издания «Кавказский узел», MNews и еще 9 человек признали иностранными агентами. Среди них журналисты «Дождя» (признан иноагентом), Русской службы Би-би-си и «Проекта» (признан нежелательной организацией).

В России установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 936 человек за сутки. Новых заболевших — 27 246.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Кроме столицы Пьемонта на проведение конкурса претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

YouTube перестанет монетизировать контент, в котором отрицается изменение климата и влияние человека на него. Подобные материалы также запретят рекламировать на платформе.

Еще одна новость от видеохостинга — он больше не будет выпускать ежегодные обзоры на лучшие видеоролики YouTube Rewind. СМИ пишут, что причина тому — критика зрителей, в самой компании это отрицают.

Учитель московской школы уволился после того, как дети (а следом и их родители) нашли в его соцсетях БДСМ-фотографии. Мужчина заявил, что не считает себя виновным, потому что не пропагандировал никакие взгляды среди учеников.

Московский планетарий вновь откроется 10 октября после модернизации Большого звездного зала. Теперь изображение на 25-метровом куполе-экране будет еще четче и ярче, чем раньше.

Российские и канадские продюсеры снимут документалку про хоккейное соперничество двух стран в 1972-м. Они обещают раскрыть личные драмы игроков и напряжение, которое было на играх на фоне политической борьбы.

Режиссер «Игры в кальмара» рассказал о создании сериала и связи сюжета с его детством. Во время съемок он потерял шесть зубов из‑за стресса, а главных героев назвал в честь старых друзей.

Вышел трейлер шпионского боевика «Код 355» с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус. В нем пять девушек противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием.

Джеймс Блейк выпустил пятый студийный альбом «Friends That Break Your Heart» («Друзья, которые разбивают твое сердце»). Это сборник баллад, записанный вместе с певицей SZA, американским рэпером J.I.D и участницей коллектива Phox Моникой Мартин.

Уже завтра Лев Лещенко выступит на сцене «Главклуба» с программой «Верните мне мой 1977». Среди приглашенных гостей — Loc-Dog, Ирина Нельсон (Reflex), «Наадя», «Моя Мишель» и Алена Алехина.

16–17 октября в ДК «Рассвет» пройдет книжная ярмарка Rassvet Book Fair 2021. В ней примут участие более 70 нон-фикшен-издательств (больших и маленьких), включая Corpus, «Альпину Паблишер», «Новое литературное обозрение» и V-A-C Press.

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