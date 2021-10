Ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas выйдут до конца года

Rockstar выпустит ремастеры игр GTA III, Vice City и San Andreas. Еще в августе со ссылкой на источники об этом писало издание Kotaku, а теперь информацию подтвердила и сама студия.

Игры объединят в сборник «Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition». До конца 2021 года он выйдет для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch. В первой половине 2022-го они также появятся на мобильных платформах с iOS и Android.

По словам Rockstar, все три игры получат улучшенную графику, а их геймплейные механики доработают. Стоимость сборника не называется, детали переиздания должны раскрыть в ближайшие недели.

Точной даты выпуска студия не назвала, но, по данным инсайдера Тома Андерсона, релиз намечен на 11 ноября. За месяц до этого оригинальные версии GTA III, Vice City и San Andreas начнут снимать с продажи.