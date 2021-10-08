The Cure, Black Sabbath и Элтон Джон: пользователи Reddit выбирают лучшие длинные треки

Пользователь Reddit с никнеймом u/BareassedM решил узнать, какие треки длиной больше 7 минут люди слушают целиком, не переключаясь. Тема быстро стала вирусной и собрала 6 тысяч комментариев меньше, чем за сутки. Мы выбрали 10 песен, набравших наибольшее количество голосов пользователей. Выборка пользователей Reddit получилась довольно консервативной и состоящей из классики англоязычной музыки XX века — но есть и сюрпризы.

Pink Floyd «Shine On You Crazy Diamond» Один из самых длинных треков в каталоге Pink Floyd — оригинал песни длится 26 минут и состоит из 9 частей, поделенных на две композиции. Регулярно входит в списки лучших песен всех времен. Участники записали ее в честь Сида Барретта, покинувшего группу из‑за проблем с наркотиками.

Dire Straits «Telegraph Road» Классика британского рока, а на деле — среднее между блюзом, рок-н-роллом и кантри. «Финальное соло это что‑то из разряда легенд», «Интересное дело: только узнал, что песня названа в честь дороги, по которой я езжу каждый день. Катаюсь из своего района в центр Детройта», — пишут пользователи.

Black Sabbath «War Pigs» Протест Оззи Осборна и соратников по команде против войны во Вьетнаме. Комментаторы справедливо отмечают, что хронометраж в 7 с лишним минут совершенно не ощущается. Среди советов в треде — послушать кавер в исполнении видной металлической группы 90-х Faith No More.

King Crimson «The Court of the Crimson King» Песни длиной значительно более 7 минут были обычным делом для психоделических и экспериментальных рок-групп 60-х и 70-х. Это один из примеров. «Весь альбом — шедевр», — говорит пользователь, имея в виду пластинку, название которой практически идентично имени этого трека: «In the Court of the Crimson King».

Something Corporate «Konstantine» Неочевидный для подборки номер, который ближе к поп-музыке, чем к консервативному гитарному року. «Предельно отражает понятие пьяной баллады о любви», — делится ощущениями один из комментаторов. Реплика другого пользователя, заявившего что это кринж, в голосовании ушла в глубокий минус.

Elton John «Funeral For A Friend / Love Lies Bleeding» «Она будет играть на моих похоронах», — пишет один из комментаторов. Сам Элтон Джон написал этот трек, когда размышлял, что может играть на его похоронах.

The Cure «Pictures of You» «Когда рыдаешь, кажется, что она длится минуты 2, около того», — пишет участник дискуссии.

Creedence Clearwater Revival «Heard it Through the Grapevine» «В начале 90-х мы с другом путешествовали. Вдруг [на радио] заиграла эта песня — и играла 6 часов кряду, ее просто поставили на повтор. Возможно, она играла и дольше, но станция перестала ловить».

# The Beatles «Hey Jude!» Один из пользователей иронизирует, что из 8 минут 6 занимает «на-на-на-на», что, конечно, не так. Но из‑за легкости трека действительно сложно поверить, что он столь длинный.