Программа «Архитекторы.рф» разработала онлайн-курс о сохранении культурного наследия

Курс будет полезен городским активистам, архитекторам, девелоперам, а также представителям городских администраций и бизнеса. Он поможет разобраться, как уладить конфликты интересов и сочетать историческую архитектуру с новыми функциями, делая это экономически выгодно.

Программа «Архитекторы.рф» разработала бесплатный онлайн-курс «Спасти и адаптировать: как работать с историческим наследием». Об этом « Афише Daily » рассказали создатели проекта.

Всего записаны 11 видеолекций с участием экспертов. Они раскрывают методы и технологии работы с объектами наследия, рассказывают о принципах современной градозщиты. Редактором курса стала журналист и автор телеграм-канала «домики» Ася Зольникова.

Из материалов программы можно узнать, как работает законодательство в сфере наследия, а также оценить вместе с архитекторами и активистами проекты в Дербенте, Томске, Москве, Иркутске, Коломне и других городах.

Одна из лекций курса полностью посвящена кинотеатру «Художественный», другая — Фонарным Баням в Петербурге, еще одна — Морозовскому городку в Твери. Среди лекторов — сооснователь «Архнадзора» Рустам Рахматуллин и директор проектов КБ «Стрелка» Екатерина Малеева.

Также в записи курса участвовали директор школы наследия» Инна Крылова, юрист Дмитрий Чарахчьян, главный архитектор Дербента Иса Магомедов, представители фонда «Дом.рф» Ксения Голубева и Александра Гершунская и другие специалисты.