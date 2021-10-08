Трафик Pornhub вырос на 11% во время сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Согласно статистике, опубликованной сайтом для взрослых, его трафик увеличился с 10.00 до 13.00 по cевероамериканскому восточному времени на 10,5%. Это примерно по полмиллиона дополнительных пользователей каждый час.

В те несколько часов, когда Facebook, WhatsApp и Instagram были недоступны для большей части планеты, число посетителей Pornhub заметно выросло.

В марте 2019 года, во время другого сбоя Facebook и Instagram, трафик Pornhub вырос еще существеннее — на 19%. А во время финала «Евровидения-2020» он, напротив, снизился. В 2018-м посещаемость сайта российскими пользователями упала на 17% во время матча ЧМ по футболу между Россией и Испанией.

4 сентября в работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел масштабный сбой — они не были доступны в течение семи часов для десятков миллионов пользователей. В компании заявили, что причиной стала остановка в обмене трафиком между дата-центрами из‑за изменения конфигурации на основных роутерах, которые контролируют этот обмен. «Это как будто кто‑то вырвал кабели из всех дата-центров одновременно и отсоединил системы от интернета», — пояснили более простым языком в компании Cloudflare, которая специализируется на сетевой инфраструктуре.