перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Программа «Архитекторы.рф» разработала онлайн-курс о сохранении культурного наследия 20:06
franco alva/Unsplash
Трафик Pornhub вырос на 11% во время сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram 19:09
В Московском планетарии завершилась модернизация Большого звездного зала. Он откроется 10 октября 19:04
Прошлый «Оскар» стал триумфом женщин в кино. Может ли это повториться? 18:51
Родители учеников московской школы добились увольнения учителя, публиковавшего БДСМ-фото 18:27
«Чудо в том, что я все еще снимаю»: Дени Вильнев — о провале «Бегущего по лезвию 2049» в прокате 17:56
Проект Bellingcat, издания «Кавказский узел», MNews и еще 9 человек признали иностранными агентами 17:40
Szabo Viktor/YouTube
YouTube навсегда отменил ежегодную рубрику YouTube Rewind из‑за хейтеров 17:05
Кристофер Нолан получил от Universal особые прокатные условия в качестве исключения 17:03
В «СПИД.Центре» презентуют книгу Рут Кокер Беркс «Все мои ребята» 16:57
Sound UP проведет концерт-перформанс «Silence» о феномене тишины в музыке 16:19
В афганской мечети прогремел взрыв во время молитвы. Погибли не менее 50 человек 16:14
Пресс-материалы
В следующие выходные в ДК «Рассвет» пройдет ярмарка нон-фикшен-книг 15:52
Мемы про Дрейка вернулись! Его вновь выставляют мягкотелым и не очень классным парнем 15:06
Джеймс Блейк выпустил новый альбом, на котором появляются певица SZA и рэпер J.I.D 15:03
Лев Лещенко выступит с программой «Верните мне мой 1977» на сцене «Главклуба» 14:48
Режиссер «Игры в кальмара» назвал главных героев сериала своими внутренними клонами 14:42
LOGAN WEAVER/Unsplash
Российские и канадские продюсеры снимут документалку про хоккейное соперничество двух стран в 1972-м 13:57
«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется на Первый канал 13:52
YouTube перестанет монетизировать контент, связанный с отрицанием изменения климата 13:46
Отключить рекламу

Трафик Pornhub вырос на 11% во время сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Семён Гудошников
Сегодня в 19:09

В те несколько часов, когда Facebook, WhatsApp и Instagram были недоступны для большей части планеты, число посетителей Pornhub заметно выросло.

Согласно статистике, опубликованной сайтом для взрослых, его трафик увеличился с 10.00 до 13.00 по cевероамериканскому восточному времени на 10,5%. Это примерно по полмиллиона дополнительных пользователей каждый час.

© Pornhub

В марте 2019 года, во время другого сбоя Facebook и Instagram, трафик Pornhub вырос еще существеннее — на 19%. А во время финала «Евровидения-2020» он, напротив, снизился. В 2018-м посещаемость сайта российскими пользователями упала на 17% во время матча ЧМ по футболу между Россией и Испанией.

4 сентября в работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел масштабный сбой — они не были доступны в течение семи часов для десятков миллионов пользователей. В компании заявили, что причиной стала остановка в обмене трафиком между дата-центрами из‑за изменения конфигурации на основных роутерах, которые контролируют этот обмен. «Это как будто кто‑то вырвал кабели из всех дата-центров одновременно и отсоединил системы от интернета», — пояснили более простым языком в компании Cloudflare, которая специализируется на сетевой инфраструктуре.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить