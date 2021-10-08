В Московском планетарии завершилась модернизация Большого звездного зала. Он откроется 10 октября

Московский планетарий возобновит работу после модернизации Большого звездного зала. Он откроется уже 10 октября. Об этом сообщил сайт столичной мэрии.

В первый день работы гости планетария смогут посмотреть познавательный 4D-мультфильм «Секреты гравитации», принять участие в программе «Созвездия аргонавтов» для детей, а также посетить лекции «Трибуны ученого», музей Урании и ретрокафе.

После модернизации в Большом звездном зале улучшилось качество изображения на 25-метровом куполе-экране. «Мы смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы», — сказал гендиректор планетария Виталий Тимофеев.

«Теперь объекты, отображаемые на куполе, будут восприниматься более натурально, без искажений, что значительно повысит качество проекции и удовольствие от просмотра», — добавил он.

С полным списком мероприятий, намеченных в Московском планетарии, можно ознакомиться на сайте. Там, в частности, размещены описания фильмов о космосе, Вселенной, Земле и звездах.