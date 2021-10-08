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В Московском планетарии завершилась модернизация Большого звездного зала. Он откроется 10 октября

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:04

Московский планетарий возобновит работу после модернизации Большого звездного зала. Он откроется уже 10 октября. Об этом сообщил сайт столичной мэрии.

В первый день работы гости планетария смогут посмотреть познавательный 4D-мультфильм «Секреты гравитации», принять участие в программе «Созвездия аргонавтов» для детей, а также посетить лекции «Трибуны ученого», музей Урании и ретрокафе.

После модернизации в Большом звездном зале улучшилось качество изображения на 25-метровом куполе-экране. «Мы смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы», — сказал гендиректор планетария Виталий Тимофеев.

«Теперь объекты, отображаемые на куполе, будут восприниматься более натурально, без искажений, что значительно повысит качество проекции и удовольствие от просмотра», — добавил он.

С полным списком мероприятий, намеченных в Московском планетарии, можно ознакомиться на сайте. Там, в частности, размещены описания фильмов о космосе, Вселенной, Земле и звездах.

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