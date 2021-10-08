перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Родители учеников московской школы добились увольнения учителя, публиковавшего БДСМ-фото 18:27
«Чудо в том, что я все еще снимаю»: Дени Вильнев — о провале «Бегущего по лезвию 2049» в прокате 17:56
Проект Bellingcat, издания «Кавказский узел», MNews и еще 9 человек признали иностранными агентами 17:40
Szabo Viktor/YouTube
YouTube навсегда отменил ежегодную рубрику YouTube Rewind из‑за хейтеров 17:05
Кристофер Нолан получил от Universal особые прокатные условия в качестве исключения 17:03
В «СПИД.Центре» презентуют книгу Рут Кокер Беркс «Все мои ребята» 16:57
Sound UP проведет концерт-перформанс «Silence» о феномене тишины в музыке 16:19
В афганской мечети прогремел взрыв во время молитвы. Погибли не менее 50 человек 16:14
Пресс-материалы
В следующие выходные в ДК «Рассвет» пройдет ярмарка нон-фикшен-книг 15:52
Мемы про Дрейка вернулись! Его вновь выставляют мягкотелым и не очень классным парнем 15:06
Джеймс Блейк выпустил новый альбом, на котором появляются певица SZA и рэпер J.I.D 15:03
Лев Лещенко выступит с программой «Верните мне мой 1977» на сцене «Главклуба» 14:48
Режиссер «Игры в кальмара» назвал главных героев сериала своими внутренними клонами 14:42
LOGAN WEAVER/Unsplash
Российские и канадские продюсеры снимут документалку про хоккейное соперничество двух стран в 1972-м 13:57
«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется на Первый канал 13:52
YouTube перестанет монетизировать контент, связанный с отрицанием изменения климата 13:46
«Евровидение-2022» пройдет в Турине Обновлено в 13:10
В Калифорнии запретили снимать презерватив во время секса втайне от партнера 13:00
На аукционе Sotheby’s выставили очки с линзами из алмазов и изумрудов со времен Великих Моголов 12:27
NobelPrize/Twitter
Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса 12:06
Отключить рекламу

«Чудо в том, что я все еще снимаю»: Дени Вильнев — о провале «Бегущего по лезвию 2049» в прокате

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:56

Дени Вильнев рассказал в подкасте «Happy Sad Confused», что искренне рад возможности снимать фильмы после «Бегущего по лезвию 2049». Несмотря на то что картина получила высокие оценки у критиков и зрителей, она не окупилась в прокате.

Ведущий шоу назвал сиквел чудом, но Вильнев его перебил: «Настоящее чудо для меня заключается в следующем: я все еще снимаю кино, а вы все еще берете у меня интервью». Постановщик признался, что ни разу не пересматривал свой фильм с момента премьеры, потому что воспоминания о работе над ним слишком свежи, а он хочет оценить его более трезвым взглядом.

Когда я брался за это кино, то прекрасно понимал, что предстоит игра с огнем. Что сам же подвергаю себя огромной опасности в творческом смысле. Как однажды сказал мне Кристофер Нолан: «Ты ступаешь на священные земли». То, на что я пошел, было чуть ли не богохульством. Мне говорили не делать этого.

Просто факт, что я все еще здесь, снимаю фильмы… По крайней мере, меня не исключили из сообщества кинематографов. Это была опасная игра.
Дени Вильнев
режиссер

В планах у Вильнева нет продолжения «Бегущего», хотя он был бы не против вернуться к франшизе. «Вы знаете, для меня и так было большой честью поработать над этим один раз. Я очень полюбил этот мир», — сказал он и добавил, что «не имеет права проситься обратно» во вселенную Ридли Скотта.

Впрочем, следующий проект Вильнева — «Дюна» — не менее масштабный, чем «Бегущий по лезвию 2049». Бюджет экранизации романа Фрэнка Герберта даже больше, чем у «Бегущего». В российский прокат новая работа постановщика вышла 16 сентября, установила постпандемийный рекорд и собрала уже больше миллиарда рублей.

Подробности по теме
«Дюна» или «Политех» на 1-м месте? Расставляем фильмы Дени Вильнева от худшего к лучшему
«Дюна» или «Политех» на 1-м месте? Расставляем фильмы Дени Вильнева от худшего к лучшему
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дени Вильнев
Скотт Ридли
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить