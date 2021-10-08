Дени Вильнев рассказал в подкасте «Happy Sad Confused», что искренне рад возможности снимать фильмы после «Бегущего по лезвию 2049». Несмотря на то что картина получила высокие оценки у критиков и зрителей, она не окупилась в прокате.

Ведущий шоу назвал сиквел чудом, но Вильнев его перебил: «Настоящее чудо для меня заключается в следующем: я все еще снимаю кино, а вы все еще берете у меня интервью». Постановщик признался, что ни разу не пересматривал свой фильм с момента премьеры, потому что воспоминания о работе над ним слишком свежи, а он хочет оценить его более трезвым взглядом.