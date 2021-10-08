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Прошлый «Оскар» стал триумфом женщин в кино. Может ли это повториться?

Денис Ламехов
Сегодня в 18:51

Прошлую церемонию кинонаград «Оскар» можно назвать триумфом женщин в кино. В категории «Лучший режиссер» были номинированы сразу две женщины: Хлоя Чжао и Эмералд Феннелл. При этом главные роли в их картинах также были отданы женщинам. Такая ситуация была беспрецедентной для Американской киноакадемии. За почти вековую историю премии на режиссерский «Оскар» претендовали лишь пять женщин, и все в разные годы.

В итоге Хлоя Чжао со своей «Землей кочевников» забрала награды за лучший фильм и лучшую режиссуру и стала второй в истории женщиной, получившей главную режиссерскую награду. Первой в 2009 году стала Кэтрин Бигелоу с «Повелителем бури». «Девушка, подающая надежды» Эмералд Феннелл получила приз за лучший оригинальный сценарий.

Может ли грядущий «Оскар» продолжить тенденцию, когда женский талант в режиссуре оказывается подсвечен больше, чем раньше? Издание Variety размышляет, кто может выступить в роли претенденток.

Джейн Кэмпион

Первая в списке — новозеландка Джейн Кэмпион. Ее картина «Власть пса» уже получила «Серебряного льва» за режиссуру в Венеции и приз зрительских симпатий в Торонто. В декабре лента выйдет на Netflix.

Кэмпион уже брала «Оскар» за лучший оригинальный сценарий с драмой «Пианино» в 1994 году. Тогда картине достались еще две статуэтки — за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана, они ушли Холли Хантер и Анне Пэкуин соответственно.

Мэгги Джилленхол

На Netflix выходит и драма Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь» — переложение одноименной новеллы современной итальянской писательницы Элены Ферранте. Variety прочит Джилленхол в номинантки на приз за лучший адаптированный сценарий.

Как актриса Джилленхол номинировалась на «Оскар» и становилась обладательницей «Золотого глобуса». Однако, отмечает Variety, Киноакадемия по-разному относится к актерам, которые пересели в режиссерское кресло.

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Ребекка Холл

Следующая — британка Ребекка Холл. С черно-белой драмой «Идентичность» (в оригинале «Passing») она дебютировала на прошедшем «Санденсе». В главных ролях — звезда «Мира дикого Запада» Тесса Томпсон и Рут Негга, известная по ленте «Лавинг».

Издание описывает ленту как «тщательное и въедливое изучение того, как смешанное афроамериканское население предпринимало попытки „слиться воедино“ [с обществом белых американцев]». Фильм — экранизация одноименного романа писательницы Неллы Ларсен.

Джулия Дюкорно

Сложная экспериментальная картина «Титан» Джулии Дюкорно — также в списке Variety. У «Титана» за плечами уже «Золотая пальмовая ветвь» прошедшего фестиваля в Каннах.

Издание предполагает, что жестокий и грубый визуал картины могут остановить жюри. Однако у режиссерской его части есть опыт номинирования и таких противоречивых фильмов.

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Сиан Хедер

Variety отмечает и «CODA» Сиан Хедер — она получила на «Санденсе» сразу четыре награды, включая приз за режиссуру и приз зрительских симпатий. Права на картину принадлежат Apple Films.

Главная героиня фильма — девушка, растущая в семье глухих. Издание описывает ленту как «легкую, создающую хорошее настроение», а перспективы называет высокими: «при правильной промокампании картина может получить очень много внимания».

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Хлоя Чжао

Последняя, кто отмечен отдельным пунктом, это триумфатор последнего «Оскара» Хлоя Чжао. Она представит супергеройскую картину «Вечные», произведенную студией Marvel.

Однако ее шансы в следующем году, по мнению Variety, невысоки: «Немногие считают, что она повлияет на оскаровскую гонку».

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Среди тех, кого еще отмечает издание, но уже в общем списке — Миа Хансен-Леве и ее «Остров Бергмана», Эва Юссон с «Материнским воскресеньем», Эмма Селигман и «Шалом, папик!», Яница Браво с картиной «Зола», а также новая часть «Матрицы» Ланы Вачовски.

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