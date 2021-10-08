Прошлый «Оскар» стал триумфом женщин в кино. Может ли это повториться?

Прошлую церемонию кинонаград «Оскар» можно назвать триумфом женщин в кино. В категории «Лучший режиссер» были номинированы сразу две женщины: Хлоя Чжао и Эмералд Феннелл. При этом главные роли в их картинах также были отданы женщинам. Такая ситуация была беспрецедентной для Американской киноакадемии. За почти вековую историю премии на режиссерский «Оскар» претендовали лишь пять женщин, и все в разные годы.
В итоге Хлоя Чжао со своей «Землей кочевников» забрала награды за лучший фильм и лучшую режиссуру и стала второй в истории женщиной, получившей главную режиссерскую награду. Первой в 2009 году стала Кэтрин Бигелоу с «Повелителем бури». «Девушка, подающая надежды» Эмералд Феннелл получила приз за лучший оригинальный сценарий.
Может ли грядущий «Оскар» продолжить тенденцию, когда женский талант в режиссуре оказывается подсвечен больше, чем раньше? Издание Variety размышляет, кто может выступить в роли претенденток.
Джейн Кэмпион
Первая в списке — новозеландка Джейн Кэмпион. Ее картина «Власть пса» уже получила «Серебряного льва» за режиссуру в Венеции и приз зрительских симпатий в Торонто. В декабре лента выйдет на Netflix.
Кэмпион уже брала «Оскар» за лучший оригинальный сценарий с драмой «Пианино» в 1994 году. Тогда картине достались еще две статуэтки — за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана, они ушли Холли Хантер и Анне Пэкуин соответственно.
Мэгги Джилленхол
На Netflix выходит и драма Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь» — переложение одноименной новеллы современной итальянской писательницы Элены Ферранте. Variety прочит Джилленхол в номинантки на приз за лучший адаптированный сценарий.
Как актриса Джилленхол номинировалась на «Оскар» и становилась обладательницей «Золотого глобуса». Однако, отмечает Variety, Киноакадемия по-разному относится к актерам, которые пересели в режиссерское кресло.
Ребекка Холл
Следующая — британка Ребекка Холл. С черно-белой драмой «Идентичность» (в оригинале «Passing») она дебютировала на прошедшем «Санденсе». В главных ролях — звезда «Мира дикого Запада» Тесса Томпсон и Рут Негга, известная по ленте «Лавинг».
Издание описывает ленту как «тщательное и въедливое изучение того, как смешанное афроамериканское население предпринимало попытки „слиться воедино“ [с обществом белых американцев]». Фильм — экранизация одноименного романа писательницы Неллы Ларсен.
Джулия Дюкорно
Сложная экспериментальная картина «Титан» Джулии Дюкорно — также в списке Variety. У «Титана» за плечами уже «Золотая пальмовая ветвь» прошедшего фестиваля в Каннах.
Издание предполагает, что жестокий и грубый визуал картины могут остановить жюри. Однако у режиссерской его части есть опыт номинирования и таких противоречивых фильмов.
Сиан Хедер
Variety отмечает и «CODA» Сиан Хедер — она получила на «Санденсе» сразу четыре награды, включая приз за режиссуру и приз зрительских симпатий. Права на картину принадлежат Apple Films.
Главная героиня фильма — девушка, растущая в семье глухих. Издание описывает ленту как «легкую, создающую хорошее настроение», а перспективы называет высокими: «при правильной промокампании картина может получить очень много внимания».
Хлоя Чжао
Последняя, кто отмечен отдельным пунктом, это триумфатор последнего «Оскара» Хлоя Чжао. Она представит супергеройскую картину «Вечные», произведенную студией Marvel.
Однако ее шансы в следующем году, по мнению Variety, невысоки: «Немногие считают, что она повлияет на оскаровскую гонку».
Среди тех, кого еще отмечает издание, но уже в общем списке — Миа Хансен-Леве и ее «Остров Бергмана», Эва Юссон с «Материнским воскресеньем», Эмма Селигман и «Шалом, папик!», Яница Браво с картиной «Зола», а также новая часть «Матрицы» Ланы Вачовски.