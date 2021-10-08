Прошлый «Оскар» стал триумфом женщин в кино. Может ли это повториться?

Прошлую церемонию кинонаград «Оскар» можно назвать триумфом женщин в кино. В категории «Лучший режиссер» были номинированы сразу две женщины: Хлоя Чжао и Эмералд Феннелл. При этом главные роли в их картинах также были отданы женщинам. Такая ситуация была беспрецедентной для Американской киноакадемии. За почти вековую историю премии на режиссерский «Оскар» претендовали лишь пять женщин, и все в разные годы.

В итоге Хлоя Чжао со своей «Землей кочевников» забрала награды за лучший фильм и лучшую режиссуру и стала второй в истории женщиной, получившей главную режиссерскую награду. Первой в 2009 году стала Кэтрин Бигелоу с «Повелителем бури». «Девушка, подающая надежды» Эмералд Феннелл получила приз за лучший оригинальный сценарий.

Может ли грядущий «Оскар» продолжить тенденцию, когда женский талант в режиссуре оказывается подсвечен больше, чем раньше? Издание Variety размышляет, кто может выступить в роли претенденток.