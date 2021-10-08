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В афганской мечети прогремел взрыв во время молитвы. Погибли не менее 50 человек

Семён Гудошников
Сегодня в 16:14

В мечети в городе Кундуз на севере Афганистана произошел теракт. Террорист-смертник подорвал себя, в результате погибли не менее 50 человек. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на местные власти.

По данным Aaj News, пострадали более 140 человек. Очевидцы сообщают о более чем сотни погибших. На кадрах с места происшествия, размещенных в соцсетях, обломки мечети и десятки обгоревших тел.

Нападение было совершено на мечеть, принадлежащую шиитам — мусульманскому меньшинству в Афганистане. На шиитскую общину нередко нападают экстремисты-сунниты, включая группировку «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России). Хотя за этот теракт пока никто не взял на себя ответственность, СМИ считают, что он имеет все признаки ИГ.

26 августа в столице Афганистана прогремела серия взрывов. Их жертвами стали более 100 человек. Ответственность за часть атак взяла на себя группировка ИГИЛ.

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