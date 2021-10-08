В следующие выходные в ДК «Рассвет» пройдет ярмарка нон-фикшен-книг

В книжной ярмарке примут участие издательства Corpus, «Альпина Паблишер», «Новое литературное обозрение», «Новое издательство», «Манн, Иванов и Фербер», Vac Press, «Издательство Ивана Лимбаха» и еще несколько десятков других ведущих нон-фикшен-издательств.

16–17 октября в ДК «Рассвет» состоится книжная ярмарка Rassvet Book Fair 2021. На следующих выходных в ДК представят книги более чем 70 больших и маленьких нон-фикшен-издательств, блокбастеры и новинки по издательским ценам. Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы.

Отдельное пространство отведут под книги для детей. На Rassvet Book Fair будут представлены «Альпина.Дети», «Поляндрия», «Белая ворона» и другие детские издательства.

Ярмарка будет открыта для посетителей два дня — с 12.00 до 20.00. Гастробар Alma по соседству приурочит к ярмарке длинные бранчи со специальными предложениями в меню и осенние коктейли.

Партнером Rassvet Book Fair 2021 выступит сервис аудиокниг Storytel. Накануне ярмарки, 15 октября, в 20.00, он проведет вечер современной поэзии с участием Оксаны Васякиной, Юлии Гуголевой, Дмитрия Воденникова и Андрея Родионова.

Вход на ярмарку бесплатный, организаторы просят пройти предварительную регистрацию, чтобы рассчитать поток гостей в целях безопасности и соблюдения коронавирусных ограничений. Полную программу и список участников можно посмотреть на сайте Rassvet Book Fair.