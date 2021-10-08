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Российские и канадские продюсеры снимут документалку про хоккейное соперничество двух стран в 1972-м

Виктория Шанина
Сегодня в 13:57

Канадские кинокомпании Connect3 Media и Yap Films совместно с российским продюсером 1-2-3 Production разработают документальный сериал о легендарном хоккейном противостоянии СССР и Канады. Рабочее название ленты — «72», пишет Variety.

В 1972 году сборные команды сыграли серию из восьми товарищеских матчей (The Summit Series). Это были напряженные игры не только из‑за соперничества сильных команд, но и из‑за ряда обвинений в грязной игре, споров о судействе и личных драм спортсменов.

«Невероятные личные истории, сильные персонажи и физическая драма серии 72-го, разворачивающиеся против геополитической среды, где соперники холодной войны пытались добиться успеха, придадут этому сериалу огромную глобальную привлекательность даже в тех частях мира, где хоккей не является самым популярным видом спорта», — сказал президент Connect3 Media Пабло Зальцман.

Исполнительным продюсером сериала выступит Дэн Даймонд, написавший более десятка книг совместно с командами НХЛ. Издание The Hockey News включило его в список «100 влиятельных людей в хоккее». Вместе с Даймондом продюсированием картины займется Игорь Куперман — экс-помощник генерального менеджера сборной России по олимпийскому хоккею и первый европеец, работавший в головном офисе команды НХЛ.

«Мы рады возможности объединить продюсеров из Канады и России, а также экспертов и ключевых инсайдеров серии Summit, чтобы раскрыть тему того, почему это противостояние имело такое большое значение и оставило отпечаток на спорте, который виден по сей день», — заявила генеральный продюсер 1-2-3 Productions Нелли Яралова.

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