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YouTube перестанет монетизировать контент, связанный с отрицанием изменения климата

Семён Гудошников
Сегодня в 13:46

YouTube вводит новую политику, которая отменяет рекламные выплаты авторам контента, связанным с отрицанием изменения климата. Об этом заявила компания Google, которой принадлежит видеохостинг.

Новые правила коснутся контента на темы глобального потепления, влияния парниковых газов и деятельности человека на климат. Материалы, которые будут признаны фейковыми, также будет запрещено рекламировать на площадке.

В компании заявили, что получили множество обращений от рекламодателей и партнеров, которые обеспокоены тем, что реклама показывается рядом с ложными утверждениями об изменении климата или самой рекламой таких заявлений.

«Именно поэтому сегодня мы объявляем о новой политике монетизации для рекламодателей и авторов видео, которая запретит рекламу видеоконтента, который противоречит общепризнанному научному консенсусу о существовании изменения климата и его причинах, а также его монетизацию», — пояснили в Google.

К числу фейковых отнесут материалы, в которых утверждается, что изменение климата — обман, данные об увеличении температуры за долгосрочный период неверны, выбросы парниковых газов или человеческая деятельность не вносят свой вклад в этот процесс.

Новая политика вступит в силу следующем месяце. Ее исполнение будут контролировать «автоматизированные инструменты» и сотрудники YouTube.

В компании обещают уделить особое внимание контексту, в котором сказаны утверждения. Например, монетизацию не будут отключать материалам, в которых обсуждается проблема отрицания изменения климата, дебатам о государственной политике по климату и дискуссиям о новых исследованиях.

В конце сентября YouTube сообщил, что будет удалять ролики с недостоверной информацией обо всех одобренных вакцинах — не только от COVID-19, но и прочих. Ранее это правило распространялось только на прививки от коронавируса.

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