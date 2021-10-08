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«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется на Первый канал

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:52

Программа «Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала спустя восемь лет после закрытия. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе телеканала.

«Правила программы остались прежними: до просмотра фильма я обращаюсь к каждому из собравшихся уважаемых гостей с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть это кино. Потом мы все вместе смотрим фильм, ну а дальше обсуждаем его», — сказал Гордон.

В центре внимания нового выпуска будет документальный фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто». Картина приурочена к 85-летию советской и российской актрисы Аллы Демидовой, его производством занимались пять лет. Аркус окажется в роли обсуждаемого режиссера не впервые. В 2013 году на суд критиков и зрителей была представлена ее предыдущая работа — «Антон тут рядом».

Тизер нового выпуска

Среди приглашенных гостей будут актер Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз и историк кино Евгений Марголит.

«Закрытый показ» покажут 9 октября в 21.30.

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