Мемы про Дрейка вернулись! Его вновь выставляют мягкотелым и не очень классным парнем

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк вновь стал героем мемов. Ему не привыкать — чего стоит только виральная сила кадров, где он позирует в оранжевом пуховике в клипе «Hotline Bling». Однако теперь пользователи оживили один из самых старых мемов про рэпера — тот, где его выставляют мягкотелым, не очень классным, угловатым парнем.

Фраза из мема начинается так: «Дрейк — это типаж парней, которые…». Далее следует практически любая вставка, в том числе оскорбительная.

Раньше в этих мемах Дрейку доставалось за образ, который, как казалось части аудитории, был нежным и ранимым, крайне романтическим. Сейчас он все больше приобретает алогичный, парадоксальный характер, а язык и шутки становятся жестче.