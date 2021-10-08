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Мемы про Дрейка вернулись! Его вновь выставляют мягкотелым и не очень классным парнем

Денис Ламехов
Сегодня в 15:06

Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк вновь стал героем мемов. Ему не привыкать — чего стоит только виральная сила кадров, где он позирует в оранжевом пуховике в клипе «Hotline Bling». Однако теперь пользователи оживили один из самых старых мемов про рэпера — тот, где его выставляют мягкотелым, не очень классным, угловатым парнем.

Фраза из мема начинается так: «Дрейк — это типаж парней, которые…». Далее следует практически любая вставка, в том числе оскорбительная.

Раньше в этих мемах Дрейку доставалось за образ, который, как казалось части аудитории, был нежным и ранимым, крайне романтическим. Сейчас он все больше приобретает алогичный, парадоксальный характер, а язык и шутки становятся жестче.

«Дрейк из тех ребят, что подходят к писсуару рядом с тобой, когда все остальные свободны».
«Дрейк — тот чувак, что смотрит порно ради сюжета и развития характеров».
«Дрейк из тех ребят, что благодарят за секс».
«Дрейк — тот типаж парней, что едят в кино бобы и смотрят „Тачки 2“».
«…»

После мемов про Дрейка не мог не появиться мем про мемы про Дрейка.

«Срочно: Дрейк уходит из рэпа из‑за постоянного потока мемов».

Волны мемов про Дрейка возникают раз в несколько лет с привязкой к новостям о рэпере или без нее. Последняя началась в августе, параллельно с выходом альбома музыканта под названием «Certified Lover Boy». Внимание подогрело и противостояние Дрейка и Канье Уэста. На данный момент посты по тегам #drakememe и #drakememes в Instagram и Twitter продолжают активно публиковаться.

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