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В Калифорнии запретили снимать презерватив во время секса в тайне от партнера

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:00

Калифорния стала первым штатом США, который запретил снимать презерватив без разрешения второго партнера во время полового акта. Законодательные поправки в местный гражданский кодекс подписал губернатор Гэвин Ньюсом, сообщает Associated Press.

Теперь тайное снятие контрацептива причисляется к насильственным действиям сексуального характера. Жертвы смогут подать иск к нарушителям и потребовать через суд компенсации.

«Этот закон является первым в стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и дать понять, что „стелсинг“ [снятие презерватива без устного согласия] не только аморален, но и незаконен», — сказала депутат и автор инициативы Кристина Гарсия.

Законопроект поддержали работники сферы эротических услуг, заявив, что теперь у них появилась возможность судиться с клиентами, снимающими презервативы. Однако юристы отметили, что доказать намеренность действий преступника непросто.

Губернатор Ньюсом также одобрил второй законопроект Гарсии, которые приравнивает изнасилование супруги к насилию над посторонней женщиной. По старому законодательству мужья-насильники могли избежать тюремного заключения, получив испытательный срок.

«Изнасилование — это изнасилование. И свидетельство о браке не оправдывает совершение одного из самых жестоких и садистских преступлений», — заявила Гарсия.

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