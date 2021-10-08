СМИ: «Евровидение-2022» пройдет в Турине

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в 2022 году в Турине. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

Официального объявления пока не было. По данным ANSA, радио-телевизионная корпорация RAI сделает это в ближайшее время, но кандидатура Турина уже утверждена.

Кроме столицы итальянского региона Пьемонт, на проведение конкурса претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Изначально заинтересованность провести «Евровидение» выразили 17 городов, заявки подали 11. Шесть из них, включая Рим, были исключены по итогам инспекции Европейского вещательного союза и RAI.

Италия получила право провести «Евровидение» благодаря победе группы Måneskin на конкурсе 2021 года в Роттердаме. Выступление на «Евровидении» принесло коллективу мировую популярность, критики даже называют его главной рок-группой 2021 года. «Афиша Daily» выясняла, как мы до такого докатились.