В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса – за последние сутки скончались 936 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Ранее максимальным значением было 929 человек. За все время от коронавируса скончались 214 485 человек.
Суточный прирост по стране составил 27 550 новых случая (на 304 меньше, чем вчера). Больше всего заражений выявлено в Москве, Петербурге, Подмосковье, Самарской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Воронежской области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 717 356. За сутки выздоровели 20 566 человек, за все время — 6 819 796.
В мире, по данным ВОЗ, количество случаев коронавируса превысило 236,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43,6 млн), на втором — Индия (33,9 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8 млн).