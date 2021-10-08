В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса – за последние сутки скончались 936 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Ранее максимальным значением было 929 человек. За все время от коронавируса скончались 214 485 человек.

Суточный прирост по стране составил 27 550 новых случая (на 304 меньше, чем вчера). Больше всего заражений выявлено в Москве, Петербурге, Подмосковье, Самарской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Воронежской области.