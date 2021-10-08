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На аукционе Sotheby’s выставили очки с линзами из алмазов и изумрудов со времен Великих Моголов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:27

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги очки с линзами из алмазов и изумрудов, изготовленные во время правления династии Великих Моголов. Линзы были выточены из цельного алмаза в 200 карат, отмечают организаторы.

Вторая пара линз сделана из цельного колумбийского изумруда примерно в 300 карат. В те времена большие драгоценные камни старались не делить на части. Причем линзы изготовлены в XVII веке, а оправа, украшенная алмазами, — в XIX веке.

Алмазы для одной пары линз были добыты в знаменитых копях Голконды в центре Индии. Линзы вставили в оправы эпохи примерно в 1890 году.

Аукцион намечен на 27 октября в Лондоне, перед этим их представят в также в Гонконге. Sotheby’s выставит очки по цене от 1,5 до 2,5 млн фунтов стерлингов.

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