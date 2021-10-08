На аукционе Sotheby’s выставили очки с линзами из алмазов и изумрудов со времен Великих Моголов

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги очки с линзами из алмазов и изумрудов, изготовленные во время правления династии Великих Моголов. Линзы были выточены из цельного алмаза в 200 карат, отмечают организаторы.

Вторая пара линз сделана из цельного колумбийского изумруда примерно в 300 карат. В те времена большие драгоценные камни старались не делить на части. Причем линзы изготовлены в XVII веке, а оправа, украшенная алмазами, — в XIX веке.