Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом

Атомная подводная лодка ВМС США «Коннектикут» на скорости столкнулась с неизвестным объектом. Инцидент произошел 2 октября в Южно-Китайском море, пишет Navy Times.

В результате столкновения пострадали 11 членов экипажа. Ядерная силовая установка и внутренние помещения подлодки целы, сама она «остается в безопасном и стабильном состоянии».

С чем именно столкнулось американское судно станет известно после расследования. По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, судя по топографии района на момент происшествия, это вряд ли было какое‑либо судно или другая подлодка.

Источник также отметил, что два человека получили травмы средней степени тяжести. Однако экстренная эвакуация моряков не потребовалась. В целом повреждения он описал как «ушибы, синяки и порезы».

После столкновения экипажу пришлось поднять подводную лодку на поверхность и в надводном положении отправиться к базе на острове Гуам. По плану судно должно было прибыть к месту назначения 7 октября.