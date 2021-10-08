Group-IB подтвердила факт взлома сайта The Bell и фейковую рассылку с призывом бойкотировать выборы

Ведущая российская компания в сфере кибербезопасности Group-IB провела экспертизу инцидента 2 сентября, когда неизвестные злоумышленники разослали от имени The Bell фейковую рассылку с призывами бойкотировать выборы в Госдуму. Об этом сообщает издание.

29 августа с 19:01 по 19:57 атакующие направляли запросы, похожие на попытки эксплуатации уязвимости, позволяющей осуществлять удаленное выполнение кода. С 30 по 31 августа активно сканировался через Burp Suite, выявляющего уязвимости в платформе.

«30 августа 2021 года атакующими был получен доступ к административной панели веб-сайта www.thebell.io, что позволило им осуществить несанкционированную почтовую рассылку 2 сентября 2021 года», — говорится в отчете Group-IB.

Дальнейшее расследование невозможно без помощи правоохранителей, утверждают специалисты. 13 сентября The Bell подал заявление в полицию.

2 сентября The Bell отправил рассылку «со странным провокационным текстом», в котором читателей призывают бойкотировать выборы, обосновывая это тем, что «исход голосования предрешен, победа достанется „Единой России“».