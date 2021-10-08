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Пять девушек спасают мир от катастрофы под «Run This» в трейлере боевика «Код 355»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:06

Universal Pictures выпустил трейлер шпионского боевика «Код 355» с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус. Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале киностудии.

Пять девушек создают секретную группу под кодовым названием «355» и пытаются противостоять глобальной организации, владеющей мощным оружием. От них зависит благополучие всего мира.

В трейлере звучит «Run This» популярного американского рэп-исполнителя Фрейзера Томпсона, более известного как Trae Tha Truth. Томпсон стал первым рэпером, которого наградили собственным днем за заслуги перед обществом — день Trae отмечается каждый год 22 июля, начиная с 2008-го.

Главные роли — агентов «355» — играют Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Дайан Крюгер и Фань Бинбин. Также в картине снимаются Себастиан Стэн, Эдгар Рамирес и Джейсон Вонг.

Режиссером выступил Саймон Кинберг, снявший «Шерлока Холмса», «Мистер и Миссис Смит» и «Логана». Мировая премьера запланирована на 6 января 2022 года.

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